Sittenpolizei in Iran aufgelöst: Doch Kopftuchpflicht bleibt offenbar vor 5 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: Nach dem Tod von Mahsa Amini und seit mehr als 2 Monaten andauernden Protesten kündigt die Generalstaatsanwaltschaft des Iran an, die Sittenpolizei werde aufgelöst.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen