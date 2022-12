Skepsis nach Auflösung der Sittenpolizei, Demonstrierende rufen zu 3 Tagen Streik auf vor 3 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:18s - Veröffentlicht: Nach der Behauptung der iranischen Regierung, die Sittenpolizei des Landes werde aufgelöst, haben Teile der Protestbewegung in der islamischen Republik die Angaben angezweifelt. Auch die US-Regierung gab an, nichts weise darauf hin, dass sich die Lage der Frauen im Land verbessern werde.



