3 Tage Staatstrauer nach Tod von Pelé - Letzte Ruhe im Friedhof-Hochhaus vor 3 Tagen < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:27s - Veröffentlicht: Am Montag wird der Leichnam von Pelé auf dem Spielfeld des Stadions seines Heimatvereins FC Santos aufgebahrt. Die Beisetzung erfolgt im engen Familienkreis in einem Friedhofsgebäude mit 14 Stockwerken.



