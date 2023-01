Totenwache für Pelé im Stadion

Trauerfeier: Abschied von Legende Pelé: Totenwache in Santos hat begonnen Zahlreiche Fans haben dem verstorbenen brasilianischen Idol Pelé im Stadion von Santos die letzte...

abendblatt.de vor 23 Stunden - Top





Totenwache: Pelés Sarg im Stadion Santos Per Autokorso ist der Sarg mit den sterblichen Überresten der Fußballlegende Pelé im Stadion des...

tagesschau.de vor 1 Tag - Top Also reported by • sueddeutsche.de