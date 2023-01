Schweigeminute für Gianluca Vialli - herausragender italienischer Ex-Stürmer an Krebs gestorben vor 6 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:11s - Veröffentlicht: Die italienische Fußballwelt trauert. Einer der besten Spieler, die Italien je hatte, ist im Alter von 58 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben.



