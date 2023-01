Tödlicher Schusswechsel in Kaserne: Ein Wehrdienstleistender stirbt, sein Vorgesetzter ist verletzt vor 2 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:34s - Veröffentlicht: 6.55 Uhr in Wiener Neustadt. Die Polizei erhält einen Notruf, weil ein Wehrdienstleisternder bei einem Schusswechsel getötet wurde.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen