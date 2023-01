Polizeieinsatz in Lützerath: Räumung kommt ohne viel Gegenwehr voran vor 1 Tag < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 00:45s - Veröffentlicht: Die Räumung Lützeraths kommt auch am zweiten Tag schnell voran. Die Besetzer:innen leisteten kaum Gegenwehr. Aus einem Nachbarort machte sich ein Demonstrationszug mit 800 Teilnehmer:innen auf den Weg nach Lützerath.



