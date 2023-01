Nach wochenlangen Debatten: Scholz kündigt Leopard-Lieferung an vor 4 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:45s - Veröffentlicht: Wochenlang wurde darüber debattiert, nun ist es offiziell: Deutschland liefert Leopard-Panzer an die Ukraine. Putin reagierte mit der Behauptung, Deutschland sei von US-Truppen besetzt und kein unabhängiger Staat.



