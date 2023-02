Kampf um Bachmut in Ukraine: Wagner-Söldner wirklich ohne Munition? vor 7 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:51s - Veröffentlicht: Die Ukraine will Bachmut nicht um jeden Preis halten - und Wagner-Chef Prigoschin ist wohl von Russlands Militärkommando abgestraft worden.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen