Charles III. in Deutschland: Händeschütteln am Brandenburger Tor vor 2 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: Der britische König Charles III. Hat seinen Staatsbesuch in Deutschland begonnen. An diesem Donnerstag hält er eine Rede im Bundestag - auf deutsch?