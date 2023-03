Welcome King Charles: Bundeskanzler Scholz empfängt britischen König vor 1 Stunde < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: Der britische König Charles III. Ist zu Besuch in Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz empfing den Monarchen vor dem Bundeskanzleramt. Charles hielt am heutigen Mittag eine Rede im deutschen Bundestag.



