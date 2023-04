Wahlen in Finnland: Konservative sind stärkste Kraft - Regierungschefin Marin verliert vor 6 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:40s - Veröffentlicht: Die Finnen haben ein neues Parlament gewählt - Wahlsieger sind konservative und rechtspopulistische Parteien. Die Sozialdemokraten um Regierungschefin Sanna Marin sind auf dem dritten Platz gelandet. In Helsinki bahnt sich ein Regierungswechsel an.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen