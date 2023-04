Gebäudeeinsturz in Marseille: Zu acht Vermissten "fehlt jeglicher Kontakt" vor 4 Tagen < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: Wie viele Menschen sich in dem Haus in der Rue de Tivoli befanden, ist unklar. Mindestens acht vermisste Personen reagierten bislang "nicht auf Anrufe", wie die Staatsanwältin der Republik in Marseille mitteilte.



