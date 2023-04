Kampf um Klimaschutzgesetz in Österreich: "Letzte Generation" kündigt massive Protestwelle an vor 6 Tagen < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:33s - Veröffentlicht: Klima-Kleber der "Letzten Generation" machen Dampf in Österreich mit Straßenblockaden und einer massiven Protestwelle im Mai. Dass ihrer prominenten Aktivistin, der "Klima-Shaikara" Anja Windl die Abscheidnung droht, ist kein Hinderungsgrund.



