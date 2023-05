Krönung von König Charles III.: das Wichtigste in 1 Minute vor 5 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: An diesem historischen Samstag ist Charles der III. In der Westminster Abbey offiziell zum König gekrönt worden. Auch Camilla wurde zur Königin gekrönt.



