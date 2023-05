Hiroshima-Gipfel: Es geht um nukleare Abrüstung und den Ukraine-Krieg vor 4 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 02:43s - Veröffentlicht: Hiroshima in Japan - die Staats- und Regierungschefs der G7 und ausgewählte Gäste treffen sich zum Gipfel in der japanischen Hafenstadt, die im Zweiten Weltkrieg in Schutt und Asche gelegt wurde.



