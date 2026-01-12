

Basecamp Research bringt weltweit erste KI-Modelle für die programmierbare Gen-Insertion auf den Markt



· Mit diesem Durchbruch wird eine seit langem bestehende Herausforderung in der Genmedizin in Angriff genommen, um eine neue Generation von heilenden Zell- und Gentherapien zu entwickeln.

· Entwickelt in Zusammenarbeit mit NVIDIA durch das Training der größten evolutionären KI-Modelle auf einem neuen, weltweit erhobenen Datensatz, beschleunigt durch NVIDIA BioNeMo.

· Dasselbe vielseitige Modell half auch bei der Entwicklung neuartiger antimikrobieller Peptidmoleküle mit einer im Labor bestätigten Erfolgsquote von 97 %, darunter Kandidaten, die sich als hochwirksam gegen multiresistente „Superbugs" erwiesen.

· Basecamp Research gewinnt außerdem NVentures als Investor vor der Series C-Finanzierungsrunde nach intensiver technischer Zusammenarbeit bei EDEN-Modellen.



LONDON und CAMBRIDGE, Massachusetts,/PRNewswire/ -- Basecamp Research, ein Pionierlabor für KI, das sich die Evolution zunutze macht, um neue Medikamente zu entwickeln, gab heute die ersten KI-Modelle bekannt, die in der Lage sind, programmierbare Gene einzufügen, und damit eine neue Möglichkeit bieten, fehlerhafte Gene zu ersetzen und Zellen für therapeutische Zwecke umzuprogrammieren. Diese in Zusammenarbeit mit NVIDIA ausgebildeten Modelle treiben die Entwicklung einer neuen Generation von Behandlungen für Krebs und Erbkrankheiten voran. Gleichzeitig sicherte sich Basecamp Research nach mehrjähriger enger technischer Zusammenarbeit eine Investition von NVentures (NVIDIAs Risikokapitalarm) in seiner Pre-Series-C-Runde, die dem Unternehmen helfen wird, seine Forschungs- und Entwicklungsbemühungen zu beschleunigen.



„Wir glauben, dass wir am Anfang einer großen Erweiterung der Möglichkeiten für Patienten mit Krebs und genetischen Erkrankungen stehen", sagte John Finn, Chief Scientific Officer bei Basecamp Research. „Durch den Einsatz von KI bei der Entwicklung des therapeutischen Enzyms hoffen wir, die Entwicklung von Heilmitteln für Tausende von unbehandelbaren Krankheiten zu beschleunigen und damit möglicherweise das Leben von Millionen von Menschen zu verändern."



*Programmierbare Gen-Insertion*



Die programmierbare Gen-Insertion – die Platzierung großer therapeutischer DNA-Sequenzen an präzisen Stellen im menschlichen Genom – ist seit Jahrzehnten ein zentrales Ziel der Genmedizin. Bestehende CRISPR-basierte Ansätze können nur kleine Änderungen vornehmen und müssen dazu die DNA beschädigen, was ihre Einsatzmöglichkeiten einschränkt. Basecamp Research hat als erstes Unternehmen gezeigt, dass KI Enzyme entwerfen kann, die in der Lage sind, große Mengen an Genen an bestimmten Stellen in das menschliche Genom einzufügen, und damit einen lange gesuchten Weg zu programmierbaren Therapien eröffnet.



Die Plattform AI-Programmable Gene Insertion (aiPGI^™) von Basecamp Research wird von EDEN angetrieben, einer neuen Familie evolutionärer KI-Modelle, die mit NVIDIA entwickelt und auf BaseData^™ trainiert wurden, dem proprietären und seiner Art nach größten Genomik-Datensatz des Unternehmens. Die Modelle lernen die Sprache der DNA und die Muster der Evolution, so dass die Algorithmen neue, programmierbare Therapien für Krebs und genetische Krankheiten entwickeln können.



In den Laborergebnissen, die heute in einer von NVIDIA, Microsoft und führenden Wissenschaftlern gemeinsam verfassten Publikation [Link] veröffentlicht wurden, haben die EDEN-Modelle mehrere aktive Insertionsproteine für 100 % der getesteten krankheitsrelevanten Zielstellen im menschlichen Genom entworfen, wobei nur die genomische Zielstelle als Eingabeaufforderung erforderlich war. Dies markiert einen signifikanten Fortschritt in der Leistungsfähigkeit von KI-Modellen.



Basecamp Research hat bereits die Insertion an über 10.000 krankheitsrelevanten Stellen im menschlichen Genom nachgewiesen, einschließlich der therapeutisch relevanten Integration krebsbekämpfender DNA in primäre menschliche T-Zellen an neuartigen Safe-Harbour-Stellen. Daraus entstanden CAR-T-Zellen, die Krebszellen stark abtöten und in Labortests über 90 % der Tumorzellen vernichten.



*KI-entwickelte Moleküle zur Bekämpfung von „Superbugs"*



Bei einer anderen wichtigen Pionieraufgabe im Bereich des therapeutischen Designs, die auf die weltweite Krise der Arzneimittelresistenz abzielt, bewies dasselbe Modell seine Vielseitigkeit, indem es eine gezielte Bibliothek neuartiger antimikrobieller Peptide (AMPs) – kleine Proteine mit dem Potenzial, schädliche Bakterien abzutöten – entwarf, wobei 97 % der Kandidaten in Labortests eine bestätigte Aktivität aufwiesen. In Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der University of Pennsylvania unter der Leitung von Prof. César de la Fuente zeigten die am besten abschneidenden AMPs eine hohe Wirksamkeit gegen kritische, multiresistente Krankheitserreger und bieten damit ein leistungsstarkes neues Instrument im Kampf gegen gefährliche „Superbugs".



*Durchbruch dank einzigartiger Daten und bahnbrechender KI-Modelle*



Die EDEN-Modelle, die aiPGI^™ antreiben, wurden auf über 10 Billionen Token evolutionärer DNA von mehr als einer Million neu entdeckter Arten trainiert. Diese Daten wurden über einen Zeitraum von fünf Jahren an über 150 Standorten in 28 Ländern und auf fünf Kontinenten im Rahmen einer neuartigen, vom Unternehmen entwickelten Datenerhebungsstrategie gesammelt und im Juni 2025 veröffentlicht.



Das größte EDEN-Modell wurde mit einer Rechenleistung von 1,95 x 10^24 FLOPS auf einem Cluster von 1.008 NVIDIA Hopper GPUs trainiert und mit Bibliotheken von NVIDIA BioNeMo beschleunigt. Damit ist es von der Größenordnung her mit Modellen der Klasse GPT-4 vergleichbar und zählt zu den rechenintensivsten biologischen Modellen, die jemals gemeldet wurden.



*Therapeutische Wirkstoffe in der Entwicklung*



Diese Fähigkeiten untermauern die entstehende Pipeline von Zell- und Gentherapien von Basecamp Research und ebnen den Weg für Behandlungen, die präziser, besser vorhersagbar und individueller sind als die heute verfügbaren. Das Ziel des Unternehmens ist es, potenziell heilende Therapien für eine Reihe von Krebs- und genetischen Erkrankungen zu entwickeln, gestützt auf kontinuierliche Verbesserungen von BaseData^™, den EDEN-Modellen und aiPGI^™.



*Informationen zu Basecamp Research

*Basecamp Research widmet sich der Lösung zentraler Herausforderungen in den Biowissenschaften durch die Erforschung von Beyond Known Biology^™. Das Unternehmen erstellt bahnbrechende KI-Modelle auf der Grundlage von BaseData, dem weltweit größten ethisch fundierten und global repräsentativen biologischen Datensatz. Basecamp Research sammelt und kuratiert seine eigenen biologischen Daten durch Partnerschaften mit mehr als 152 Organisationen in 28 Ländern und verschafft seiner KI damit Zugang zu einer genetischen Vielfalt, die für Modelle, die auf öffentlichen Datenbankquellen trainiert werden, nicht existiert. Dadurch kann Basecamp Research neue Proteinsequenzen und biologische Systeme entwerfen, die die therapeutische Forschung und Entwicklung beschleunigen können.



Basecamp Research arbeitet mit biopharmazeutischen Unternehmen und akademischen Einrichtungen auf der ganzen Welt zusammen. Die Arbeit von Basecamp Research wurde mit Auszeichnungen gewürdigt, darunter Fast Company's Top 10 Most Innovative Companies in Biotech und die von FT unterstützte Sifted AI100-Liste der führenden KI-Startups in Europa. Weitere Informationen finden Sie unter basecamp-research.com.



BaseData^™, Beyond Known Biology^™, EDEN-GLM^™ und aiPGI^™ sind Markennamen und Technologien von Basecamp Research.



View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/basecamp-research-bringt-weltweit-erste-ki-modelle-fur-die-programmierbare-gen-insertion-auf-den-markt-302657984.html

