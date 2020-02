Durchbruch im Kampf gegen den Corona-Virus am 30.01.2020 < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 00:57s - Veröffentlicht: Chinesische Ärzte vermelden einen Durchbruch im Kampf gegen das Corona-Virus. Demnach wurden die Symptome erfolgreich behandelt und das Virus nicht mehr nachgewiesen.



