Demokraten-Vorwahl in Iowa: Pete Buttigieg offenbar vorn am 05.02.2020

Bei der Demokraten-Vorwahl in Iowa hat ersten Ergebnissen zufolge offenbar und ĂŒberraschend Pete Buttigieg die Nase vorn. Bernie Sanders kommt auf Platz zwei, Dritte ist Elizabeth Warren.