Lindner bleibt FDP-Chef vor 3 Wochen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:48s - Veröffentlicht: Berlin, 07.02.20: Die FDP-Spitze hat Parteichef Christian Lindner nach seinem Kriseneinsatz in Thüringen mit deutlicher Mehrheit das Vertrauen ausgesprochen. Bei der Sitzung in Berlin erhielt er von 36 abgegebenen Stimmen 33 Ja-Stimmen und eine Nein-Stimme. Lindner räumte im Anschluss eigene Fehler ein. Er habe die Taktik der AfD bei der Wahl des Ministerpräsidenten von Thüringen falsch eingeschätzt. Die Beratungen im Bundesvorstand der FDP waren nach dem Eklat um die Wahl von Parteimitglied Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten nötig geworden. Nachdem Kemmerich die Wahl, die ohne Stimmen der AfD nicht möglich gewesen wäre, angenommen hatte, war auch Lindner unter Druck geraten. Einen Tag später und nach einem Besuch Linders in Erfurt kündigte Kemmerich seinen Rückzug an.



