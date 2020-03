Erneut 90-Millionen-Euro-Jackpot in Deutschland geknackt vor 3 Wochen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:44s - Veröffentlicht: Helsinki, 07.02.20: Der mit 90 Millionen Euro maximal gefüllte Eurojackpot geht nach Deutschland, genauer gesagt nach Nordrhein-Westfalen. Mit den Gewinnzahlen 7-16-22-36-44 und den beiden Zusatzzahlen 3 und 4 lag ein Spieler - oder eine Tippgemeinschaft - nach acht Wochen ohne Hauptgewinn dieses Mal richtig. Das teilte Westlotto am Freitagabend nach der Ziehung in Helsinki mit. 2016 räumte ein Spieler aus Baden-Württemberg erstmals 90 Millionen ab - damals der höchste Gewinn in der deutschen Lottogeschichte. Dieser deutsche Rekord wurde nun eingestellt. Die Chance auf den Eurojackpot liegt bei 1 zu 95 Millionen. Deutlich geringer sind die Chancen beim klassischen Lotto. Hier steht die Aussicht auf den Jackpot bei nur 1 zu 140 Millionen.



