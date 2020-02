Umfrage: Merz bei Kanzlerfrage vorne vor 4 Tagen < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 01:41s - Veröffentlicht: Berlin, 14.02.20: Laut einer aktuellen Umfrage Infratest dimap ist Friedrich Merz derzeit der aussichtsreichste potenzielle Kanzlerkandidat der Union. 40 Prozent der Befragten sehen in ihm einen guten Kanzlerkandidaten. CSU-Chef Markus Söder sĂ€hen 31 Prozent als geeigneten Kanzlerkandidaten. NRW-MinisterprĂ€sident Armin Laschet kommt auf 30 Prozent. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn halten 24 Prozent fĂŒr einen guten Kanzlerkandidaten. Der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat am Donnerstag deutlich gemacht, dass er bereit ist, Verantwortung in der CDU zu ĂŒbernehmen. Indirekt bestĂ€tigte bei einem Mittelstandsforum auch seine Bereitschaft fĂŒr eine Kandidatur zum CDU-Vorsitz. Auf die konkrete Nachfrage, ob er fĂŒr Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur antrete, antwortete Merz aber nicht direkt. Er rechne aber wahrscheinlich bis zur Sommerpause mit einer Entscheidung ĂŒber die Personalfragen, ĂŒber die dann auf einem Parteitag abgestimmt wird. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn bekrĂ€ftigte bei einer Preisverleihung in Berlin, «Verantwortung ĂŒbernehmen» zu wollen. Wie CDU-Vorsitz und Kanzlerkandidatur der Union vergeben wĂŒrden, darĂŒber mĂŒsse «in den nĂ€chsten Tagen und Wochen» eine Entscheidung fallen. Ein klares Bekenntnis zu einer eigenen Kandidatur fĂŒr den Parteivorsitz lehnte auch Spahn trotz Nachfragen erneut ab. Der dritte mögliche Kandidat Armin Laschet hielt am Donnerstag in Berlin hinter verschlossenen TĂŒren eine lang geplante Rede vor dem CDU-Wirtschaftrat. Er habe seine Vorstellungen prĂ€sentiert, wie sich die Union nun neu aufstellen solle, hieß es danach von Teilnehmern. Die derzeitige CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hatte am Montag ihren Verzicht auf die Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz erklĂ€rt.



