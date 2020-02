Ramelow: CDU-Politikerin soll Regierungschefin werden vor 16 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:58s - Veröffentlicht: Erfurt, 18.02.20: Zur Lösung der Regierungskrise in Thüringen hat die Linke überraschend vorgeschlagen, übergangsweisedie die frühere CDU- Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht als Regierungschefin einzusetzen. Die 61-Jährige soll etwa 70 Tage lang eine Regierung mit drei Ministern bilden. Dann soll ein neuer Landtag gewählt werden. Ex-Regierungschef Bodo Ramelow sagte am Montagabend nach einem Treffen von Linkspartei, CDU, SPD und Grünen in Erfurt, er wolle mit seinem Vorschlag einen für alle akzeptablen, überparteilichen Weg eröffnen. Er selbst werde vorerst nicht für das Amt des Ministerpräsidenten kandidieren. Zugleich machte der 64-Jährige klar, dass er bei Neuwahlen wieder als Spitzenkandidat der Linken antritt. Die Fraktionen im Landtag suchen seit fast zwei Wochen nach einem Ausweg aus der politischen Krise. Auslöser war die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten - mit Stimmen von CDU, FDP und der AfD.