Merkel: Rassismus ist ein Gift in der Gesellschaft vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:23s - Veröffentlicht: Berlin, 20.02.20: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Angehörigen und Opfern der Gewalttat von Hanau ihre tiefe Anteilnahme ausgedrückt. O-TON Angela Merkel, Bundeskanzlerin «Der tiefe Schmerz über den gewaltsamen Tod so vieler Mitbürger, den die Menschen heute in Hanau empfinden, empfinde ich und die Menschen in ganz Deutschland.» Sie hoffe, dass die große Anteilnahme in der Bevölkerung den Angehörigen ein wenig Kraft geben könne. O-TON Angela Merkel, Bundeskanzlerin «Ich denke auch an die Verletzten und wünsche ihnen, dass sie nicht nur die körperlichen Folgen überwinden können, sondern auch die seelischen. Das schreckliche Erlebnis das hinter ihnen liegt.» Für eine abschließende Bewertung sei es noch zu früh. Es weise jedoch derzeit vieles darauf hin, dass der Täter aus rechtsextremistischen, rassistischen Motiven gehandelt habe. O-TON Angela Merkel, Bundeskanzlerin «Rassismus ist ein Gift, der Hass ist ein Gift. Und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft. Und es ist Schuld an schon viel zu vielen Verbrechen. Von den Untaten des NSU über den Mord an Walter Lübcke bis zu den Morden von Halle.» Ein 43-jähriger Deutscher steht im Verdacht, am späten Mittwochabend in Hanau zehn Menschen getötet zu haben. Nach Angaben des hessischen Innenministers Peter Beuth gibt es Hinweise auf ein «fremdenfeindliches Motiv».