Hanau: Hunderte Menschen bei Mahnwache am Brandenburger Tor vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 01:21s - Veröffentlicht: Berlin/Hanau, 20.02.2020: Mehrere Hundert Menschen, darunter etliche prominente Politiker, haben am Donnerstagabend am Brandenburger Tor in Berlin der Opfer des Anschlags von Hanau gedacht. Sie bildeten eine lange Menschenkette rund um das Tor. Einige hielten Kerzen in den HĂ€nden und legten Blumen an dem Bauwerk ab. Vereinzelt waren Europaflaggen zu sehen. Auf einem Schild stand zu lesen: «Wir trauern um die Opfer von Hanau, Halle, Kassel, Mölln etc. Stoppt Hass und Hetze in den asozialen Medien». Zuvor hatten sich rund 20 Politiker verschiedener Parteien an den HĂ€nden gefasst und eine Schweigeminute abgehalten. Danach gingen die Bundespolitiker geschlossen zum Bundestag zurĂŒck. Auch in der Stadt Hanau ist die Trauer groß. Vor allem die Anwohner unmittelbar am Tatort stehen zusammen. O-Ton Jusuf, Anwohner «Ja, ich hoffe mal nicht, dass es dadurch irgendwelche sich MitbĂŒrger dadurch provozieren lassen, dass es ruhig bleiben tut ja, weil im Endeffekt leben wir alle miteinander zusammen und ich denke mal, dass auch viele deutsche Menschen hier das auch sehr, sehr traurig finden und auch Mitleid zeigen werden.» Bei dem mutmaßlich rechtsradikalen und rassistischen Anschlag hatte ein Deutscher am Mittwochabend und in der Nacht zu Donnerstag in Hanau neun Menschen mit auslĂ€ndischen Wurzeln erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst.



