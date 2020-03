Billie Eilish knackt noch einen Rekord mit "No Time To Die" vor 1 Woche < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:04s - Veröffentlicht: An Billie Eilish gibt es aktuell kein Vorbeikommen und die erst 18 Jahre alte Musikerin bricht einen Rekord nach dem anderen. Mit ihrem Song "No Time To Die" zum kommenden letzten James-Bond-Film mit Daniel Craig erreichte sie nun auch noch Historisches. Details bekommt ihr hier.



