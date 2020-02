Ben Dolic will mit Tanz-Hymne beim ESC punkten vor 1 Stunde < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:06s - Veröffentlicht: Hamburg, 27.02.20: Er wird Deutschland beim Eurovision Song Contest in Rotterdam vertreten. Der gebürtige Slowene heißt Ben Dolic, ist 22 Jahre alt und wohnt in Berlin. Sein Ziel für den diesjährigen ESC: Möglichst viele Punkte für Deutschland holen. O-Ton Ben Dolic, tritt für Deutschland beim ESC an «Natürlich wollen wir den besten Platz belegen. Aber mein Ziel - und das des Teams - ist, dass wir am Ende den besten Auftritt hinlegen. Und wir geben alles, dass wir das schaffen und dann sehen wir, wo wir damit landen.» Der Song mit dem er Deutschland vertreten wird heißt «The Violent Thing» und erinnert an Songs von Michael Jackson oder Justin Timberlake. -Musik- Ben Dolic hatte 2018 bei der ProSieben-Musikshow «The Voice of Germany» den zweiten Platz belegt. Mit einer ähnlichen Platzierung beim ESC wären die meisten Deutschen wohl mehr als zufrieden.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen Ähnliche Nachrichten Unser Kandidat für Rotterdam: Ben Dolic will mit Tanz-Hymne beim ESC punkten Deutschland will beim ESC mal wieder punkten. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Dafür hat der...

stern.de vor 7 Stunden - Computer