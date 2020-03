Coronavirus-Gefahr: Leipziger Buchmesse abgesagt vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:58s - Veröffentlicht: Leipzig, 03.03.2020: Nun ist auch die Leipziger Buchmesse wegen des Coronavirus abgesagt worden. Die Stadt Leipzig und die Messeleitung haben die Entscheidung am Dienstag gemeinsam getroffen. Zuvor hatte es ein Gespräch der Verantwortlichen mit dem Gesundheitsamt gegeben. Die Buchmesse hätte vom 12. Bis 15. März stattfinden sollen. Rund 280 000 Besucher wurden erwartet. Laut Gesundheitsamt sei eine Rückverfolgbarkeit von Kontaktpersonen nicht mehr gewährleistet. Für die Buchbranche ist die Absage ein harter Schlag. Im Rahmen des begleitenden Lesefestivals «Leipzig liest» hatten 3700 Veranstaltungen an 500 Leseorten auf dem Programm gestanden. Auch «Leipzig liest» und die in die Buchmesse integrierte Comic-Messe «Manga-Comic-Con» wurden abgesagt. Bundesweit sind wegen der steigenden Zahl von Infektionen bereits mehrere große Messen abgesagt oder verschoben worden, darunter die Tourismusbörse ITB in Berlin, die Pro Wein in Düsseldorf und die Internationale Handwerksmesse in München.



