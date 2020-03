Coronavirus: Hannover Messe verschoben vor 36 Minuten < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 01:09s - Veröffentlicht: Hannover, 04.03.20: Wegen der anhaltenden Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verschieben die Veranstalter der Hannover Messe die weltgrĂ¶ĂŸte Industrieschau. Das Branchentreffen mit rund 6000 Ausstellern aus 70 LĂ€ndern, soll nun statt vom 20. Bis 24. April, vom 13. Bis 17. Juli stattfinden. Dies teilte die Deutsche Messe AG am Mittwoch mit. Die Organisatoren hatten die Lage wĂ€hrend der vergangenen Wochen intensiv beobachtet, nachdem sich der Erreger zunehmend auch in europĂ€ischen LĂ€ndern verbreitet hatte. Andere internationale Messen wie der Mobile World Congress in Barcelona, die ITB in Berlin, die Leipziger Buchmesse, der Genfer Automobilsalon oder die Handwerksmesse in MĂŒnchen wurden bereits gestrichen. Bei der Hannover Messe hatte es Absagen von Teilnehmern bisher nicht in grĂ¶ĂŸerem Umfang gegeben. Allein wegen der ReisebeschrĂ€nkungen in China hatte die Deutsche Messe AG aber schon mit deutlich weniger GĂ€sten als ĂŒblich aus der Volksrepublik gerechnet. Die Ausstellung wollte in diesem Jahr vor allem neue Technologien fĂŒr mehr Klimaschutz, den jĂŒngsten Stand beim 5G-Mobilfunkstandard und datengesteuerte kĂŒnstliche Intelligenz zeigen.



