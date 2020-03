Das sind die neuen Masken bei "The Masked Singer" vor 8 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:23s - Veröffentlicht: "The Masked Singer" läuft ab 10. März wieder auf ProSieben. Schon jetzt wurden die neuen Masken enthüllt - und die können sich durchaus sehen lassen. Auch das Rateteam steht fest.