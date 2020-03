Merkel rechnet mit sehr hoher Zahl an Corona-Infizierten vor 1 Woche < > Embed Quelle: DPA - L√§nge: 00:42s - Ver√∂ffentlicht: Berlin, 10.03.20: Bundeskanzlerin Angela Merkel geht davon aus, dass sich rund zwei Drittel der Menschen in Deutschland mit dem neuartigen Coronavirus anstecken k√∂nnten. 60 bis 70 Prozent k√∂nnten sich infizieren. Das sagte sie nach Teilnehmerangaben in der Fraktionssitzung am Dienstag. Die Zahlen hatten Experten wie der Virologe Christian Drosten bereits vor einiger Zeit genannt. Der Direktor des Instituts f√ľr Virologie an der Charit√© in Berlin betonte aber, dass es noch unbekannt sei, in welcher Zeit dieses Infektionsgeschehen verlaufe. Dies k√∂nne durchaus zwei Jahre oder l√§nger dauern.Laut dem Virologen werde es f√ľr das Gesundheitssystem nur problematisch, wenn das Ganze in komprimierter, kurzer Zeit auftrete.



stern.de vor 1 Woche - Wirtschaft