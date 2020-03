Weniger Treibhausgase 2019: nicht im Verkehr und beim Heizen vor 1 Stunde < > Embed Quelle: DPA - L├Ąnge: 00:51s - Ver├Âffentlicht: Berlin, 16.03.20: Die Treibhausgas-Emissionen in Deutschland sind im vergangenen Jahr nach ersten amtlichen Berechnungen deutlich zur├╝ckgegangen. Wie Bundesumweltministerin Svenja Schulze am Montag in Berlin mitteilte, sanken die Emissionen im Vergleich zu 2018 um 6,3 Prozent. Hauptgrund war demnach, dass weniger Strom aus Kohle produziert wurde. Im Vergleich zu 1990 waren es 35,7 Prozent weniger Treibhausgase. Beim Heizen und im Verkehr stieg der CO2-Aussto├č den Angaben zufolge aber an. Heiz├Âl sei g├╝nstig gewesen und das Wetter etwas k├╝hler als im Vorjahr, hie├č es. Es seien zwar sparsamere Autos auf den Markt gekommen, der Kfz-Bestand insgesamt sei aber um 1,6 Prozent gewachsen - und damit auch der Spritverbrauch.



