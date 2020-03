750 Milliarden Euro schwer: Das EZB-Notfallprogramm

Steuerbelastung - Fast 41 Milliarden Euro: Rentner zahlen so viel Steuer wie noch nie Rentner in Deutschland haben 2019 fast 41 Milliarden Euro Einkommensteuer bezahlt. Das ist doppelt so...

Focus Online vor 1 Woche - Finanzen





Ausbreitung bremsen - EU: 25 Milliarden Euro sollen Wirtschaft gegen Virus helfen BrĂŒssel (dpa) - Mit 25 Milliarden Euro will die EuropĂ€ische Union ihre Wirtschaft gegen die...

t-online.de vor 1 Woche - Welt