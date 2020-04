Nach Aus von Xavier Naidoo: Florian Silbereisen zu DSDS vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:15s - Veröffentlicht: Wer hätte damit gerechnet? Viele dachten, Michael Wendler würde Nachfolger von Xavier Naidoo werden und in der DSDS-Jury landen. Jetzt kam die überraschende Verkündung: Florian Silbereisen nimmt neben Dieter Bohlen und Co. Platz - und das bereits ab diesem Samstag. Weitere Details gibt es hier. +++ Alle Folgen von DSDS gibt’s auch immer auf TVNOW.de