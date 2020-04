TouristikNews aktuell: Wie ist die Coronavirus-Lage am anderen Ende der Welt? Neuseeland! vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Flying Media - LĂ€nge: 04:56s - Veröffentlicht: Wir sprechen heute mit dem anderen Ende der Welt ĂŒber die Entwicklung des Coronavirus. Christian Kasper (lebt seit einigen Jahren in Neuseelnad) ist uns live zugeschaltet aus Dunedin in Neuseeland und berichtet ĂŒber die Situation dort. Wie sieht es mit dem Tourismus fĂŒr das beliebte Land aus, Wie ist die Stimmung und in welchem Stadium der Epedemie befindet man sich dort? WĂ€hrend des GesprĂ€ches merkt man, daß die Menschen in Neuseeland noch voller Hoffnung sind und auch in schwierigen Zeiten den Humor nicht verloren haben.



