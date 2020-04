Pulp Fiction Trailer Deutsch German (1994) vor 3 Wochen < > Embed Quelle: FILM.TV - L√§nge: 02:09s - Ver√∂ffentlicht: Pulp Fiction Trailer Deutsch German (Danny DeVito, Michael Shamberg, Stacey Sher - OT: Pulp Fiction) ‚Ė∂ Abonniere uns! Https://www.film.tv/go/abo Kinostart: 03.11.1994 Alle Infos: https://www.film.tv/go/8241 Like uns auf Facebook: https://www.facebook.com/film.tv Folge uns auf Twitter: https://twitter.com/filmpunkttv1 Abonniere uns bei Instagram: https://www.instagram.com/film.tv Nichts mehr verpassen mit unserem kostenlosen Messenger Abo: https://www.film.tv/go/34118 Ganzer Film bei Amazon: https://www.amazon.de/gp/search?ie=UTF8&keywords=Pulp+Fiction+Trailer&tag=filmtvde-21&index=blended&linkCode=ur2&camp=1638&creative=6742 Trailer zum Film Pulp Fiction. Quentin Tarantinos Meisterwerk. Vincent Vega und Jules Winnfield holen f√ľr ihren Boss Marsellus Wallace eine schwarze Aktentasche aus einer Wohnung ab. Drei Jungs, die ihnen dabei im Weg stehen, lassen ihr Leben. Die Killer machen sich mit einem vierten Jungen als Geisel auf den Weg ins Hauptquartier. Pulp Fiction.Inhalt: Vincent Vega und Jules Winnfield holen f√ľr ihren Boss Marsellus Wallace eine schwarze Aktentasche aus einer Wohnung ab. Drei Jungs, die ihnen dabei im Weg stehen, lassen ihr Leben. Die Killer machen sich mit einem vierten Jungen als Geisel auf den Weg ins Hauptquartier. Doch als das Auto √ľber eine Stra√üenerh√∂hung schaukelt, erschie√üt Vincent aus Versehen die Geisel. Um den blutverspritzten Wagen zu reinigen, machen die beiden einen Abstecher zu Jules's Freund Jimmie, wo auf Befehl vom Boss ein Spezialist f√ľr schwierige Auftr√§ge zu ihnen st√∂√üt: The Wolf...Schauspieler: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Ving Rhames, Harvey Keitel, Eric Stoltz, Tim Roth, Amanda Plummer, Maria de Medeiros, Quentin Tarantino, Christopher Walken, Rosanna Arquette, Peter Greene, Duane Whitaker, Angela Jones, Phil LaMarr, Steve Buscemi, Bronagh Gallagher, Laura Lovelace, Frank Whaley, Burr Steers, Paul Calderon, Jerome Patrick Hoban, Michael Gilden, Gary Shorelle, Susan Griffiths, Eric Clark, Joseph Pilato, Brad Blumenthal, Lorelei Leslie, Emil Sitka, Brenda Hillhouse, Chandler Lindauer, Sy Sher, Robert Ruth, Rich Turner, Don Blakely, Carl Allen, Karen Maruyama, Kathy Griffin, Venessia Valentino, Linda Kaye, Stephen Hibbert, Alexis Arquette, Julia Sweeney, Lawrence Bender, Cie Allman, Rene Beard, Lori Pizzo, Glendon Rich, Devan Richardson, Ani Sava, Philip Ettington



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen