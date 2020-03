RKI vorsichtig optimistisch: Infektionskurve flacht etwas ab vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 01:10s - Veröffentlicht: Berlin, 23.03.20: Schulen und Kitas geschlossen, viele Arbeitnehmer im Home-Office, die meisten LĂ€den und Restaurants dicht: Nun hat sich das Robert Koch-Institut RKI vorsichtig optimistisch gezeigt, dass sich der Anstieg der Coronavirus-Fallzahlen in Deutschland bereits leicht abschwĂ€cht. Das teilte RKI-PrĂ€sident Lothar Wieler am Montag mit und berief sich auf tĂ€gliche Analysen. Eine definitve Bewertung sei aber wahrscheinlich erst am Mittwoch möglich. Außerdem schließt das RKI demnach aus Handydaten, dass sich die MobilitĂ€t in Deutschland zuletzt schon reduziert hat. Wie Wieler aber sagte, reiche es noch nicht. Dieser Effekt werde sich nun aber durch die am Sonntag verkĂŒndeten Maßnahmen verstĂ€rken. Bund und LĂ€nder hatten ein Kontaktverbot beschlossen. Dies soll fĂŒr mindestens zwei Wochen gelten. Dem RKI wurden bisher mehr als 22 600 nachgewiesene Infektionen aus den BundeslĂ€ndern gemeldet, darunter 86 TodesfĂ€lle. Allerdings hĂ€tten am Wochenende nicht alle Ämter Daten ĂŒbermittelt, so dass die Fallzahlen tatsĂ€chlich bereits weiter angestiegen sein dĂŒrften.