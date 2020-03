Wegen Corona: Olympische Spiele auf 2021 verschoben vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:06s - Veröffentlicht: Tokio, 24.03.20: Nach der Fußball-EM trifft es nun das nächste sportliche Großereignis des Jahres. Die Olympischen Spiele in Tokio werden wegen der Corona-Pandemie ins Jahr 2021 verschoben. Darauf einigten sich das Internationale Olympische Komitee und die japanischen Gastgeber, wie das IOC mitteilte. Japans Ministerpräsident Shinzo Abe sei mit dem Vorschlag des IOC «hundertprozentig» einverstanden gewesen». Das sagte IOC-Präsident Thomas Bach nach einer Telefonkonferenz mit Abe und anderen Verantwortlichen der Tokio-Spiele. Die Sommerspiele sollen nun auf «ein Datum nach 2020 verlegt werden», aber nicht später als im Sommer 2021 stattfinden, hieß es. Abe hatte am Montag betont, dass eine Absage der Spiele nicht zur Debatte stehe. Die sporthistorische Entscheidung zu einer Verlegung der für Ende Juli bis Anfang August geplanten Sommerspiele, sowie den darauffolgenden Paralympics, ist durch die Coronavirus-Pandemie unabdingbar geworden. Der Deutsche Olympische Sportbund hatte für eine Verschiebung um ein Jahr plädiert, was auch als machbarste Alternative gilt.