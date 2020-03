Corona-Krise: Schutzmasken verschwunden - Halstuch kann auch helfen vor 1 Stunde < > Embed Quelle: Ippen Digital GmbH & Co. KG - L├Ąnge: 01:05s - Ver├Âffentlicht: Schutzmasken sind in der Corona-Krise stark gefragt. Immer wieder werden Kisten mit OP-Masken aus Krankenh├Ąusern gestohlen. Virologe Christian Drosten empfiehlt eine Alternative.



