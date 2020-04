Covid-19: Italien meldet fast 1000 Tote an einem Tag am 27.03.2020 < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - LÀnge: 01:25s - Veröffentlicht: Ein trauriger Rekord: Italien hat an einem Tag fast 1000 Corona-Tote gemeldet und damit so viele wie an keinem Tag zuvor. Die Gesamtzahl stieg auf 9134.View on euronews



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen