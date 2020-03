Viele Corona-Opfer in Wolfsburger Pflegeheim vor 22 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:49s - Veröffentlicht: Wolfsburg, 29.03.20:Im Wolfsburger Hanns-Lilje-Heim sind drei weitere Menschen in Folge einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das teilte die Stadt Wolfsburg am Sonntag mit. Damit sind innerhalb einer Woche 15 Menschen in dem Alters- und Pflegeheim nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Fast die Hälfte der rund 160 Bewohner des Hauses ist mit dem Virus infiziert. Wie Oberbürgermeister Klaus Mohrs sagte, sei die Lage für das Heim - mit oft hochgradig dementen Menschen - extrem schwierig. Man versuche nun alles, um die Menschen zu schützen. Alle Heimbewohner seien mit einem Abstrich getestet worden. Bei negativem Ergebnis werde der Test alle drei Tage wiederholt. In den nächsten Wochen sollen die Infizierten und die negativ Getesteten auf unterschiedlichen Stockwerken leben.