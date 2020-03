Adidas will keine Miete zahlen: Kritik von allen Seiten vor 4 Stunden < > Embed Quelle: Wirtschaft - Freshclip GmbH - Länge: 01:32s - Veröffentlicht: Adidas scheint sich jetzt ein PR-Eigentor geschossen zu haben. Grund dafür ist die Ankündigung, dass das Unternehmen ab April keine Mieten mehr für Ladenlokale zahlen will. Es folgte ein regelrechter Shitstorm von allen Seiten. Alle Details gibt es hier.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen