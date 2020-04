7Meter - Folge 14 | Stefan Kretzschmars "Traum7" +++ Instacheck mit Rudi Faluvegi vor 2 Stunden < > Embed Quelle: MHoch 4 - Länge: 12:23s - Veröffentlicht: Auch die LIQUI MOLY Handball-Bundesliga wurden wegen des Coronaviruses in die Zwangspause geschickt. Bis zum 23. April finden erst einmal keine Spiele statt. Ihr müsst trotzdem nicht komplett auf Handball verzichten! Wir versorgen euch auch jetzt noch mit “7Meter”, dem offiziellen Videomagazin der Handball-Bundesliga, mit News und Hintergrundberichten aus der stärksten Liga der Welt. Und das sind die Themen der 14. Folge: Die Traum7 von Handball-Legende Stefan Kretzschmar (Vorstand Sport Füchse Berlin): Er hat als Spieler so ziemlich alles erreicht: Deutscher Meister, Champions-League-Sieger und Vize-Olympiasieger. Für uns stellt der sympathische Handball-Star nun seine "Traum7" auf. Masterclass mit Marian Michalczik (GWD Minden): Der Mindener zeigt uns eine Variante des sogenannten Überziehers, mit der man sich auch gegen stärkere Mitspieler durchsetzen kann. Instacheck mit Rudi Faluvegi (TVB 1898 Stuttgart): Rudi Faluvegi zeigt uns ganz private Fotos und erzählt uns, was ihm neben dem Handballspielen im Leben glücklich macht: Sein einjähriger Sohn, seine beiden Schwestern und natürlich seine Frau. "Dings Bumms"- Kinder erklären die Handballwelt: Beinchen stellen oder jemanden Schubsen - was ist das, wenn man dies beim Spiel macht? Die Auflösung, worum es geht, kommt wie immer vom "Hexer", der Handball-Legende Andreas Thiel.



