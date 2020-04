Post beliefert Risikogruppen in Heinsberg mit Lebensmitteln vor 2 Wochen < > Embed Quelle: DPA - L├Ąnge: 01:14s - Ver├Âffentlicht: Heinsberg, 02.04.20: Im besonders vom Coronavirus betroffenen Kreis Heinsberg startet ein Pilotprojekt zur Grundversorgung f├╝r Risikogruppen. Die Deutsche Post holt Lebensmittel vom Supermarkt ab und liefert sie dann bis nach Hause. Situativer O-Ton┬áMichael Peltzer, Postzusteller in Gangelt ┬źIch habe eine Lieferung vom Rewe-Markt f├╝r Sie. Die Quittung habe ich Ihnen dazu gelegt. Die T├╝ten d├╝rfen Sie aus der Box nehmen und die Box nehme ich wieder mit.┬╗ Mit dem Lieferdienst k├Ânnen gerade Menschen im l├Ąndlichen Raum, wie hier in Gangelt, mit dem N├Âtigsten versorgt werden. O-Ton Michael Peltzer, Postzusteller in Gangelt ┬źWir versuchen die Leute, die nicht mehr die M├Âglichkeit haben aus dem Haus zu kommen, weil sie in Quarant├Ąne sind, oder sich selber sch├╝tzen wollen auf Grund des h├Âheren Alters, dass wir diese Leute noch mit der Grundversorgung ausstatten k├Ânnen.┬╗ Per Postwurfsendung werden Bestellformulare verteilt. Bei Interesse wird das ausgef├╝llte Formular vom Postboten eingesammelt. Im lokalen Einzelhandel werden dann die┬ágew├╝nschten Lebensmittel┬áund Haushaltswaren gepackt und┬áam Folgetag von der Post ausgeliefert. O-Ton Heinz Schmitz, Gesch├Ąftsf├╝hrer Rewe ┬źDas wird unwahrscheinlich gut aufgenommen. Und man nimmt auch gut wahr, dass wir hier eine Pilotregion sind. Und vielleicht, wie gesagt, wenn es dann gut ankommt und im Moment der Start ist hervorragend, k├Ânnte man das auf Deutschland ausweiten.┬╗ Abgerechnet wird kontaktlos ├╝ber Lastschriftverfahren. Das Angebot richtet sich ausschlie├člich an Risikogruppen und Menschen in Quarant├Ąne.



