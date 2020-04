Wolfsburg: Gottesdienst aus der Wundertüte zu Ostern vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:49s - Veröffentlicht: Wolfsburg, 05.04.20: Die Corona-Krise und das bevorstehende Osterfest machen die Kirchen in Deutschland erfinderisch. Pfarrer Jörg Mosig hat eine kreative Überraschung für seine Gemeindemitglieder: den «Gottesdienst aus der Wundertüte». O-Ton Jörg Mosig, Pfarrer St. Adrian-Kirche «An jedem Sonntag werden wir an der Kirche Wundertüten aushängen mit der Predigt vom Pastor, mit Gedöns für Kinder, mit Gebeten und Texten zum Nachdenken. Und die Wundertüten, Gottesdienste aus der Wunderüte gehen weg wie warme Semmeln.» Das geht so: Zu Ostern hängt der 51-Jährige «Wundertüten» an einer Wäscheleine an der Kirche auf. Vorher muss er 300 bis 400 Tüten füllen. Bei einem ersten Versuch am vergangenen Sonntag waren es rund 250 - der Gottesdienstbesuch sei noch nie so gut gewesen.