Am Samstagabend wurde Ramon Roselly bei „Deutschland sucht den Superstar" mit über 80 Prozent der Stimmen zum Sieger gewählt. Im einem Interview verriet er nun, dass er gerne ein Duett mit Helene Fischer singen würde. Doch es gab auch Vorwürfe, sein Siegersong „Eine Nacht" sei geklaut.