New York: Erster Tiger positiv auf Covid-19 getestet

Erstaunliche Nachrichten aus einem Zoo in New York: Ein Tiger ist positiv auf SARS-CoV-2 getestet...

Also reported by • Deutsche Welle

Die vier Jahre alte Malaysische Tigerkatze Nadia im Zoo der New Yorker Bronx hat einen trockenen...

Also reported by • Berliner Morgenpost

Ein Tiger in einem Zoo in New York hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Die vier Jahre alte...

Corona-Krise: Tiger in Zoo in New York testet positiv auf Covid-19 Erstaunliche Nachrichten aus einem Zoo in New York: Ein Tiger ist positiv auf SARS-CoV-2 getestet...

t-online.de vor 20 Stunden - Welt