Lady Gaga spricht mit Apple-CEO Tim Cook vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Zoom.in Germany STUDIO - Länge: 01:38s - Veröffentlicht: Auf FaceTime bestätigt Tim Cook eine Spende an das 'One World: Together at Home'-Konzert. Als Dankeschön witzelt Gaga über ihre nächste Single "Tim Cook".



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen