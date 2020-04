Bayern: Flugzeug mit Schutzmasken aus China gelandet vor 11 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:44s - Veröffentlicht: München, 07.04.20: Ein großes Frachtflugzeug der Lufthansa hat acht Millionen Schutzmasken für die Bundesregierung nach Bayern gebracht. Der Jet war am Dienstagmorgen im chinesischen Shanghai gestartet und landete nach einem Zwischenstopp in Seoul in der bayerischen Landeshauptstadt München. Die dringend erwartete Fracht wurde von prominenten Gästen in Empfang genommen: Bayern Ministerpräsident Markus Söder, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie sind Schutzmasken Mangelware. Für Aufsehen sorgten zuletzt Vorwürfe, die US-Regierung habe eine Lieferung mit für die Berliner Polizei bestimmten Schutzmasken in die USA umgeleitet.



