Alternative Angebote der Tafeln in der Corona-Krise vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 01:25s - Veröffentlicht: Bayreuth, 15.04.20: Die Tafeln in Bayern versuchen auch in der Corona-Krise, BedĂŒrftige zu unterstĂŒtzen. Aber von den rund 160 bayerischen Tafeln sind momentan 78 geschlossen, wie zum Beispiel in FĂŒrth. O-TON Martin Curi, SozialpĂ€dagoge und Koordinator «Wir haben erfahren, dass die Tafel in FĂŒrth geschlossen hat, wegen der Corona-Krise. Die dortigen Freiwilligen sind alle ĂŒber 60 und deswegen Risikogruppe, können ihren Dienst nicht tun. Und dann hat die FĂŒrther Fußballszene beschlossen, wir werden ein Ersatzangebot machen.» Die Initiative «FĂŒrther sind solidarisch», zu der auch ein Fußball-Fanprojekt gehört, organisierte nun eine alternative Tafel. Da die Initiative keine VertrĂ€ge mit SupermĂ€rkten hat, ist sie auf Spenden der Bevölkerung angewiesen. O-TON Martin Curi, SozialpĂ€dagoge und Koordinator «Abgepackte, trockene, haltbare Ware dĂŒrfen wir eben annehmen und dann auch ausgeben. Das heißt, Nudeln, Reis, Konserven, Essig, Öl, Salz, Zucker, solche Dinge.» Ebenso Kosmetikartikel und Tiernahrung. Bei der Ausgabe sitzen die Freiwilligen mit Masken und Handschuhen hinter einer Plexiglasscheibe. Die gepackten TĂŒten dĂŒrfen sich die BedĂŒrftigen dann einzeln mitnehmen. O-TON Jan Guenther, Tafel-Besucher «Das ist hier eine ganz tolle Hilfe und jeder Euro, den man irgendwo sparen kann, ist willkommen. Und ich bedanke mich da ganz herzlich fĂŒr die ganzen Aktiven, die das auf die Reihe gebracht haben.» Die Initiative will weiter machen bis die FĂŒrther Tafel wieder öffnen kann.



